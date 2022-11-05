Gaziantep’te Başpınar-Oduncular arasında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek Gaziray’ın temeli 21 Nisan 2018 tarihinde atıldı. Proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirildi.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için yeterli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Proje ile Başpınar-Gaziantep-Oduncular arasında sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi. Proje, Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak.

Şehrin yeşil dokusu korundu

Gaziray Projesi kapsamında 2 adet banliyö hattı ve 2 adet hızlı tren hattı olmak üzere 25,5 km’lik güzergâh dâhilinde toplamda 112 km yeni demiryolu inşa edildi.Oteller ve hastaneler bölgesine bu yolla metro tipi toplu taşıma hizmeti de sunuluyor. 5 km’lik yer altı çalışması ile yerüstü planlamasında yeşil alanlara dokunulmadan çalışma imkânı oluşturuldu, şehrin yeşil dokusu korundu.

GAZİRAY’da kullanılacak elektrikli tren setleri ülkemiz raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ tarafından üretiliyor.

Başpınar-Oduncular arası 30 dakika

Proje kapsamında Gaziantep gar sahası şehir içi ulaşımla entegre hale getirilerek transfer merkezi oldu. Başpınar-Oduncular arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan Gaziray, tam kapasiteyle hizmete girdikten sonra günlük 300 bini aşkın yolcuya hizmet verecek.

[Grafik: Hafize Yurt Ateş]