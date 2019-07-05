Türkiye'nin en büyük veri merkezi Star Of Bosphorus...

Merkezin İstanbul'daki açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Kritik öneme sahip veriler, merkezde güvenli bir şekilde saklanabilecek. Ekonomiye 5 yıl içinde 2 milyar lira katkı sunulacak.

Varank, şu konularda bin 742 proje başvurusu aldıklarını söyledi:

"Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi, nesnelerin interneti, otonom robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, yapay zekaya dayalı akıllı fabrika sistemleri ve siber güvenlik."

Birçok kritik bilgi saklanacak

Veri merkezine bağımsız operatörlerle bağlantı sağlanabilecek. Sabit bir operatöre bağlanma şartı olmayacak.

Birçok kritik bilginin saklanacağı merkez, fiziki olarak da en üst düzeyde güvenlik içeriyor.

Merkez, en büyük depremlerde bile veri akışını güvenli bir şekilde sağlayacak şekilde tasarlandı.

Kaynak: TRT Haber