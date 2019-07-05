Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 bin 460 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 35 kilo 405 gram esrar, 907 kenevir kökü, 76 kilo 380 gram eroin, 5 kilo 926 gram kokain, 127 bin 739 skunk, 138 bin 398 ecstacy, 12 bin 448 captagon, bin 861 Afyon sakızı, 10 kilo 842 gram bonzai, 3 kilo 343 gram metamfetamin, 48 bin 636 sentetik ecza, 2 kilo 600 gram amonyak ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılan 5 uyuşturucu düzeneği ve 74 hassas teraziye de el konuldu.

Bin 66 şüpheli tutuklandı

Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üst aramalarında, bir milyon 221 bin 670 lira, 4 bin 365 avro, 6 bin 74 dolar, 84 silah, bin 295 fişek ve 67 şarjör ele geçirdi.

Narkotik ekiplerinin düzenledikleri operasyonlarda, gözaltına alınan 5 bin 499 şüpheliden bin 66'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadece son bir ayda 917 kişi gözaltına alındı

Ekipler, haziranda 59 kilo 78 gram uyuşturucu madde ve 14 bin 183 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 917 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan 162'si tutuklanırken 89'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA