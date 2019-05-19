Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığına bağlı Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli Mehmetçik, yılın 9 ayının karlı geçtiği sorumluluk bölgesinde adeta kuş uçurtmuyor.

NATO'ya deklare edilen ve son teknolojiyle donatılan radar üssünde gökyüzünü kontrol eden Mehmetçik, İran'a 27 kilometre mesafede, havadan gelebilecek her türlü tehdide müdahale edilmesine imkan sağlıyor.

Türkiye'nin "gökyüzündeki gözleri" konumundaki ülkenin en doğusundaki radar üssünde görevli Mehmetçik, zorlu arazi şartlarına rağmen görevini en iyi şekilde icra ediyor.

Oruçlarını bulutlar eşliğinde açıyorlar

Bölgenin çatısı konumundaki zirvede hava tehditlerini önlemek için elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçik, iftar saatinde bir araya geldikleri sofrada da oruçlarını nöbetleşe açıyor.

Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanı Yüzbaşı Özkan Özcan, her türlü koşulda görevlerini en iyi şekilde yapmanın gayretinde olduklarını anlattı.

Ay yıldızlı bayrağın dalgalanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat gözetleme ve keşif yaptıklarını belirten Özcan, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduklarını dile getirdi.

Arazi şartlarına rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Görevimiz barışta ve savaşta tanımlanmış hava resmini hızlı ve emniyetli şekilde stratejik seviyede karar verme yetkisine sahip komutanlığa iletmek. Sorumluluk sahamızdaki uçan tüm araçları görmek, tanımlamak ve gerekli makamlara iletmekle görevliyiz. Ayrı kaldığımız vefakar ailelerimizin, şehit ailelerinin ve aziz milletimizin ramazanını kutlar, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim."

"Dosta güven, düşmana korku veriyorlar"

Güvenlik Takım Komutanı Kıdemli Üstçavuş Erkan Nalbant ise radar üssünde silah arkadaşlarıyla omuz omuza görev yapmanın onurunu yaşadığını belirterek, "Bu sınır hattında gözümüzü kırpmadan dosta güven, düşmana korku vermeye ilelebet devam edeceğiz" dedi.

Güvenlik Tim Komutanı Uzman Çavuş Ali Erkol da Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumakla görevli olduklarını söyledi.

Sınırdan gelebilecek her türlü hava tehdidine karşı önlem alabilmek için 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade eden Erkol, "Amacımız Türk hava sahasında oluşabilecek tehdit ve tehlikeleri tespit ve teşhis için radarımızın sürekli aktif çalışmasını sağlamak. Burada bizlere verilebilecek her türlü görevi yapmanın azim ve kararlılığıyla görevimizin başındayız" diye konuştu.

Radar üssünde görevli sözleşmeli er Ertuğrul Gülsoy, askeri üniformayı kanının son damlasına kadar taşıyacağını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir neferi olmaktan gurur duyduğunu anlatarak, "Allah bana ömür verdiği sürece yüce Türk milletine hizmette bulunmak ve al bayrağımızın göklerde dalgalanması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA