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Türkiye
AA 16.06.2023 15:48

Türkiye'nin batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye'nin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, kısa süreli fırtına, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Türkiye'nin batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Çanakkale'de, gece saatlerinden sonra da Balıkesir, Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi ile İstanbul'un Anadolu yakasında kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın sabahtan itibaren İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz'de ise sağanağın, yarın öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu'da aralıklı ve yerel, pazar günü akşama kadar da kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

Sel, su baskını, dolu, yıldırım, kısa süreli fırtına, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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