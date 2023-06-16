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Türkiye
AA 16.06.2023 15:30

Ordu'da aynı okuldaki 11 ikiz karnelerini aldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde aynı okulda öğrenim gören 11 ikiz, törenle karnelerini aldı.

Ordu'da aynı okuldaki 11 ikiz karnelerini aldı
[Fotograf: AA]

İl genelinde 137 bin 44 öğrenci, 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline girdi.

Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'ndaki ikiz öğrenciler de öğretmenlerinden karnelerini aldı.

Çocuklarının sevincine ortak olan aileler, ikizleri ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Ordu'da aynı okuldaki 11 ikiz karnelerini aldı

"Okulumuzda 11 ikiz var"

Okul müdürü Tuncay Topal, öğrencilerin güzel bir yaz tatili geçirmelerini temenni etti.

Okula ikizlerin ilgi gösterdiğini belirten Topal, "İkizler, birbirinden çok etkilenen çocuklar. Baskın karakter oluyor birisi ve diğerini bastırabiliyor. Aralarında uyum çok önemli. Birbirinden ayrılmıyorlar, ayrıldıkları zaman sorun oluyor. Biz bunları sürekli takip ederek ikizlerimizin eğitimlerini vermeye çalışıyoruz. Şu anda da okulumuzda 11 ikiz var. İkizlerin güzel bir eğitim aldıklarını düşünüyorum" dedi.

Ordu'da aynı okuldaki 11 ikiz karnelerini aldı

İkiziyle 4'üncü sınıfa geçtikleri ifade eden 9 yaşındaki Hira Akbaş, kendilerini görenlerin şaşkınlıkla tepki verdiğini anlattı.

Alya Poyraz ise kardeşiyle farklı sınıflarda olduklarını dile getirerek, karne almanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

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