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Türkiye
AA 16.06.2023 14:53

AFAD, deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası başlattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırmak üzere kurban kampanyası başlattı.

AFAD, deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası başlattı

AFAD'tan yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yoğun bir şekilde kurban bağışı talebi geldiği belirtildi.

Bu çerçevede, TDV ile işbirliği yapıldığı aktarılan açıklamada, bağış yapmak isteyen hayırseverler adına kurbanların kesilerek deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, kurbanın kesildiğine dair belgelerin de bağışçılara gönderileceği ifade edildi.

Kurban bedeli 5 bin 950 lira

Kampanya kapsamında hayırseverler, kurban bedellerini 26 Haziran'a kadar AFAD Kurban Bağış Hesaplarına "isim ve telefon numarası" ya da "kurban bağışı" açıklamasıyla yatırabilecek.

Yurt içi ve yurt dışından gönderilecek kurban bedeli ise 5 bin 950 lira olarak belirlendi.

AFAD Kurban Bağışı Hesapları

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi        TR740001001745555555555380

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kızılay Ticari Şubesi  TR500001500158007321214692

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bakanlıklar Şubesi TR870001200940800005000246

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi TR300020900000412303000051

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi   TR840021000000016349000011

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ankara Şubesi    TR690021100000051027400015

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