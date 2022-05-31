Türkiye’den gelen 2 tır gıda ve giysinin Ukrayna’daki Buça kentinin idari merkezine teslim edilmesi sebebiyle tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere’nin yanı sıra Kiev Bölgesi Devlet İdaresi Başkan Yardımcısı Oleg Torkunov, Buça Kaymakamı Mıkola Lyaşenko ve Ukrayna Kızılhaç Genel Müdürü Maksim Dotsenko katıldı.

Güldere, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna halkına en yoğun destek veren ülkeler arasında bulunduğunu belirterek "11’i Moldova’da olmak üzere toplam 97 yardım tırı bugüne kadar Ukrayna’ya ulaşmış durumda." dedi.

Bunların arasından 2 tırın da bugün teslim edildiğini aktaran Güldere, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Türk Kızılayın mobil mutfak ünitelerinin de Ukrayna’da faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Zor durumdaki Ukrayna halkına desteğin kesintisiz devamı için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini belirten Güldere, 100 binden fazla Ukrayna vatandaşının bu dönemde Türkiye’ye sığındığını kaydetti.

Güldere, "Bunların birçoğuna ülkemizce konaklama ve yemek sağlanıyor. Bunların Ukrayna’dan çıkışları ve sınır geçişleri sürecinde de büyükelçiliklerimiz, devletimizin kurumları, hayır cemiyetlerimiz kolaylık sağladı." ifadelerini kullandı.