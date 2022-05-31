Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 1558 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri 2 tırda 1558 litre gümrük kaçağı akaryakıt buldu.
Van'ın Çaldıran ilçesinde Jandarma ekipleri, ilçedeki yol kontrol noktasında iki tırda arama yaptı.
Tırlarda 1558 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.
Sürücüler E.B. ve M.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Van Kaçakçılık Akaryakıt Kaçak Akaryakıt
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