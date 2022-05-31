Mayıs ayının son gününde Adana’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 43 dereceyi gördü.

Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık arttı.

[Fotoğraf: DHA]

Adanalılar park ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklar da parklarda eğlendi. Gençler, çimenlere oturup sohbet ederek vakit geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]