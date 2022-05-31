Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da sıcaklık 43 dereceye dayandı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Serinlemek isteyen vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.
Mayıs ayının son gününde Adana’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 43 dereceyi gördü.
Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık arttı.
[Fotoğraf: DHA]
Adanalılar park ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklar da parklarda eğlendi. Gençler, çimenlere oturup sohbet ederek vakit geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
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