Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 15:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kütahya'da tır devrildi: Yol trafiğe kapandı
[Fotoğraf: dha]
Kütahya'da kum yüklü tır, bariyerlere çarparak yan yattı. tırdaki kum yol saçılırken, yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 29’ncu kilometresinde Volkan Çetin kullandığı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bariyerlere çarpan tır devrilerek yan yattı. Tırdaki kum da yola döküldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çetin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu.
Tırın kaldırılması ve kumun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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