Türkiye'den Makedonya'ya destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, pazar günü Makedonya'da gerçekleştirilen referandumla ilgili Bakanlığa yöneltilen bir soru üzerine yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, Makedonya Cumhuriyeti’ni bağımsızlığından bu yana mevcut anayasal ismiyle tanıdığını vurgulayan Aksoy, "Dost Makedonya’nın refah ve güvenliği ile AB ve NATO üyesi olmasını bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Makedonya'daki referandum

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören Prespa Anlaşması'nın kabulüne dair hukuki bağlayıcılığı olmayan ve 30 Eylül'de yapılan istişare referandumunda halka, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltilmişti.

Başarılı sayılması için kayıtlı seçmen sayısının yarısından 1 fazlasının sandığa gitmesi gereken referandumda, katılım yüzde 36,91 seviyesinde kalmıştı.

Referandumda, referanduma katılanların yüzde 91,46 "evet", yüzde 5,65 "hayır" oyu kullanmıştı.

Makedonya Meclisinde oylanması beklenen Prespa Anlaşması'nın kabul edilmesi için meclisteki 120 milletvekilinden 81'nin destek vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA