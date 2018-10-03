ABD'li terör sanığı Brunson adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi

FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen sanık Brunson, başvurusunu avukatı aracılığıyla yaptı.

Brunson dilekçesinde, hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bronsun'un aynı mahkemeye yaptığı başvuru reddedilmişti.

Bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi de Brunson'un itirazını kabul etmemişti.

12 Ekim'de 3'ncü kez hakim karşısına çıkacak olan ABD'li terör sanığı Andrew Craig Brunson, 35 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Kaynak: TRT Haber