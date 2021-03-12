Türkiye'de son yıllarda artan katı atık miktarı, ülke genelinde yılda 32 milyon tona ulaştı.

Atıkların meydana getirdiği çevresel ve ekonomik sorunlar, yönetimleri daha fazla geri dönüşüm yapmaya yöneltiyor.

Toprağa gömülü atıkların değeri 15 milyar TL’den fazla

Türkiye'de, oluşan atıkların ancak yüzde 15-20’si geri dönüştürülebiliyor ve bu dönüşüm aracılığıyla yıllık 5 milyar dolar ciro elde ediliyor.

Toprağa gömülen geri dönüştürülebilir atıkların değeri ise 15 milyar TL’nin üzerinde.

Geri dönüşümle tasarruf sağlanıyor

Geri dönüşüm sektörünün ana sanayi sektörlerinin vazgeçilmez bir tedarikçisi olduğunu söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can, geri dönüşümle yapılan tasarruflar hakkında bilgi verdi:

“Atıkların ham madde olarak değerlendirilmesi ile hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini yüzde 74-94, su kirliliğini yüzde 35 ve su kullanımını yüzde 45 azaltmakta. Kağıt geri dönüşümü ile ham madde kullanarak sıfırdan kağıt üretme işlemlerine kıyasla, yüzde 60 enerji tasarrufu, yüzde 80 su tasarrufu ve yüzde 95 hava kirliliği azaltımı sağlanabilmekte.”