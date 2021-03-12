İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ'da görevliyken, 2016'da FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ercan G.'nin, noterde kendi adına vekalet işlemi yaptırdığı bilgisini aldı.

Harekete geçen polis ekiplerince evinin önüne geldiği sırada gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

