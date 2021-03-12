Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ hükümlüsü noterde vekalet verince yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis, Konya'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ'da görevliyken, 2016'da FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ercan G.'nin, noterde kendi adına vekalet işlemi yaptırdığı bilgisini aldı.
Harekete geçen polis ekiplerince evinin önüne geldiği sırada gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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