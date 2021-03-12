Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde uyuşturucu ve silah ticareti faaliyetleri yürüten suç örgütünün, doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu ve silahları dikkat çekmemek adına aşevi olarak işlettikleri kafenin alt katında yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı adı altında sattıkları ve burayı örgütün merkezi haline getirdiklerini belirledi.

Suç örgütü üyelerinin, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri polis takibine takılmamak için kiraladıkları araçlarla dağıttıkları ve kiralık araçları Rent A Car işi yapan örgüt üyesi şahıstan temin ettikleri tespit edildi.

Kumar oynayan kişileri borçlandırarak, örgüte para kazandırdılar

Örgüt lideri şahsın sahibi olduğu kahvehanelerde kumar oynatan ve kumar oynayan şahısları borçlandırarak örgüte haksız kazanç sağlayan, liderliğini Y.K. yöneticiliğini C.Y. isimli şahısların yaptığı ‘Kaçarlar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, 1 kilo 625 gram toz esrar, 2 bin 361 adet satışı özel reçeteye tabi olan uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin, 50 adet extacy, 13 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet şarjör, çok sayıda değişik marka ve ebatlarda fişek, 1 adet çelik yelek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

