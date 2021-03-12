Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoyolu savaş alanına çeviren kaza: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Aksayan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Alpağutbey mevkisinde 1 minibüs, 2 hafif ticari araç ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki Okan Yarar ile Birsen, Niyazi ve Murteza Kaya yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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