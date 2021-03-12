Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 09:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ağrı'da 4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 08.57'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olarak açıkladı.
Saat 08.57'de 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremin büyüklüğü 4.0 oldu.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Dogubayazit (Agri)
Tarih-Saat : 12.03.2021, 08:57:01 TSİ
Enlem : 39.7195 N
Boylam : 43.6686 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/c3XposxQJK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem
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