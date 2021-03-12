Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı kararı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün amaçları doğrultusunda para tranferleri yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultangazi ve Üsküdar'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 15 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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