İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, durumundan şüphelendikleri Doğan A'yı, GBT sorgusu yapmak için durdurdu.

Zanlının elindeki poşeti inceleyen ekipler, ekmeğin arasına gizlenmiş halde 528 gram uyuşturucu madde buldu.

"İçinde ne olduğunu bilmiyordum"

Şüphelinin, içinde ne olduğunu bilmediği paketi, Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö'nün, Antalya'ya götürmesi için kendisine verdiğini söylediği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Çok sayıda suç kaydı çıktı

Öte yandan şüpheli Doğan A'nın, "uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, yankesicilik ve hırsızlık" suçlarından kayıtlarının olduğu kaydedildi.