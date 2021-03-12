Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 05:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü, 1 hektar alan zarar gördü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Yangın
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