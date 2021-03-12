TEM bağlantı yolu Aksaray istikameti Sağmacılar viyadüğünde, gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişiler otomobille, Bulgaristan plakalı hafif ticari aracın önünü kesti.

Araçtan inen şahıslar polis olduklarını söylediler. Ardından sürücü ve beraberindeki kadının üzerindeki 4 bin 500 dolar ve bir miktar Türk lirasını aldılar.

Aracın anahtarını alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekip, anahtarı yol kenarında yaptığı aramada aracın anahtarını buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

