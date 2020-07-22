Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte 902 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi. 43 bin 404 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 1203 kişi COVID-19'u yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 403 bin 31 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 222 bin 402'ye yükseldi. 5 bin 545 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 205 bin 210'e yükseldi.

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/315lDYcSUk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2020

"İyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla"

Sağlık Bakanı Koca, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" dedi.