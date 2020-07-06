Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 24 saatte 52 bin 193 yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulandı. 1086 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 16 kişi vefat etti, 2 bin 315 kişi ise virüsü yendi.

Böylece Türkiye'de toplam 3 milyon 682 bin 673 test yapıldı. Vaka sayısı 206 bin 844'e yükseldi. 5 bin 241 kişi COVID nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı ise 182 bin 995'e yükseldi.

Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/reGI7JppvG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2020

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.