Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.06.2025 22:00

Türkiye'de 2 bin 116 tescilli tarla ve bahçe bitkisi bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar toplam 1048 çeşit tarla, 1068 çeşit bahçe bitkisinin tescil edildiğini aktardı.

Türkiye'de 2 bin 116 tescilli tarla ve bahçe bitkisi bulunuyor

Bakanlık, tescil edilen bitkilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, üreticinin eli toprağa değdiğinde arkasında mühendislerin yıllar süren emeği, sabrı ve bilgisinden doğan yerli ve milli çeşitler olduğuna dikkat çekilirken, şu bilgilere yer verildi:

"2025 yılında 21 farklı tür, 35 çeşit, 9 hat olmak üzere bugüne kadar toplam 1048 çeşit tarla bitkisi (arpa, ekmeklik buğday, makarnalık buğday, ayçiçeği, çörekotu, ketencik, kinoa, kuru bezelye, kuru fasulye, mavi ayrık, mürdümük, nohut, pamuk, patates, rodos otu, tritikale, tütün, yem bezelyesi, yerfıstığı, yulaf, zerdeçal), 8 farklı tür 25 çeşit olmak üzere bugüne kadar 1068 çeşit bahçe bitkisi (fındık, üzüm, incir, zeytin, muz, gül, kasımpatı, karanfil) tescil edildi. "

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Uçağın enkazı 53 yıl sonra su altında görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:50
AP: ABD, Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlanıyor
21:18
Uçağın enkazı 53 yıl sonra su altında görüntülendi
20:39
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 şüpheliye adli kontrol kararı
20:38
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 73 kişi yaşamını yitirdi
20:26
Şırnak'ta yıldırım düştü, 95 hayvan telef oldu
20:15
Çorum'da "yangın" tedbiri: Ormanlar girişler 31 Ekim'e kadar yasak
Muş'ta çilek hasadı başladı
Muş'ta çilek hasadı başladı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü nefes alacak
Sapanca Gölü nefes alacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ