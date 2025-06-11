Çorum'da "yangın" tedbiri: Ormanlar girişler 31 Ekim'e kadar yasak

Valilikten yapılan açıklamada, yangınları önlemek amacıyla kentte anız ve tarımsal atıkların yakılmasının yasaklandığı aktarıldı.

Ormandan geçen yollarda, ormanlık alanda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal ve semaver yakmanın, ormanda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçların kullanımının 15 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde yasaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ormanlık alanda hayvanlara yem vermek isteyenler için de ilgili işletme şefliğinden izin almak zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarının yasak kapsamı dışında tutulduğu belirtilen açıklamada, bu alanlarda dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımının ise yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı ifade edildi.