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Türkiye
AA 11.06.2025 19:49

Göçmen kaçakçılığı suç örgütü 4 aylık takiple çökertildi

Çanakkale'de polis ve jandarmanın 4 ay süren müşterek operasyonunda, İtalya'ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün düzensiz göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinden 309 milyon 408 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı suç örgütü 4 aylık takiple çökertildi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığınca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, liderliğini M.K'nın yaptığı suç örgütünün, tekneler aracılığıyla İtalya'ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce, 2 Mayıs-31 Mayıs tarihlerinde İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 376 düzensiz göçmen yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı.

Söz konusu suç örgütünün bu faaliyetlerden yaklaşık 309 milyon 408 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Operasyon 5 ilde eş zamanlı yapıldı

Çanakkale merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars'ta 2 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 3 tekne ve 11 araca el konuldu.

Hedef şahıslardan biri olan A.B, Gelibolu'nun Burhanlı köyünde ormanlık alanda, İtalya'ya sevk edilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.D'nin, 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 16 şüpheli tutuklandı.

Ekiplerin 4 ay süren çalışmaları neticesinde yakalanan toplam 23 şüpheli tutuklandı.

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