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Türkiye
AA-DHA 11.06.2025 18:14

Siirt'te kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bir ağacın devrilmesiyle altında kalan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kentte ayrıca fırtına sebebiyle bir otobüsü durağı da devrildi.

Siirt'te kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, kent merkezi ile Kurtalan ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle merkez ve Kurtalan ilçesinde bazı ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kurtalan ilçesinde devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kent merkezinde belediyeye ait bir otobüsü durağı da devrildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ve belediyenin diğer ekiplerinin devrilen ağaç ve uçan çatılara yönelik müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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