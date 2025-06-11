Siirt'te kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, kent merkezi ile Kurtalan ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle merkez ve Kurtalan ilçesinde bazı ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

[Fotoğraf: DHA]

Kurtalan ilçesinde devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kent merkezinde belediyeye ait bir otobüsü durağı da devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ve belediyenin diğer ekiplerinin devrilen ağaç ve uçan çatılara yönelik müdahalesi sürüyor.