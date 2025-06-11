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Türkiye
AA 11.06.2025 17:26

Aydın'da otobüsün önünü kesip taşlayan 5 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, turistleri taşıyan tur otobüsünün trafikteki tartışmada taşlanması ve sürücünün de yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan İ.H.K., M.K., M.K., M.T., M.K. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Akbük Mahallesi'nde, içerisinde Polonyalı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E., trafikte henüz belirlenemeyen nedenle otomobildeki kişilerle tartışmıştı.

Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesmiş, aracı taşlamıştı. Olayda hafif yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 trafik cezası uygulandığı, 61 bin 741 lira idari para cezası kesildiği belirtilmişti.

Ayrıca suçta kullanılan 3 aracın 15 gün süreyle trafikten menedilerek Didim otoparkına çekildiği belirtilmişti.

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