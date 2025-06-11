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Türkiye
DHA 11.06.2025 15:55

Bingöl'de, etiketsiz ve tarihi geçmiş ürünler için 126 bin lira ceza kesildi

Bingöl'de, tehdit ve hakaretlerle görevlileri engellemeye çalışan gıda toptancısında, etiketsiz 1 ton 700 kilo yoğurt ve tarihi geçmiş 100 kilo peynir ele geçirildi. İş yeri sahibine 126 bin TL ceza kesildi.

Bingöl'de, etiketsiz ve tarihi geçmiş ürünler için 126 bin lira ceza kesildi
[Fotograf: DHA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Fuzuli Caddesi’ndeki gıda toptancısına denetim yaptı. Kontrolde, yoğurt ve çeşitli peynir ürünlerinde son tüketim tarihlerinin silindiği tespit edildi.

İş yeri çalışanlarının görevlilere izin vermemesi, tehdit ve hakarette bulunması üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis gözetiminde yapılan detaylı kontrollerde, köy yoğurdu olarak satılan 1 ton 700 kilo etiketsiz yoğurdun merdiven altı üretim olduğu ve 100 kilo peynirin ise son tüketim tarihinin geçtiği belirlendi.

El konulan yoğurt ve peynirler, Bingöl Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere kamyona yüklendi.

Gıda toptancısına, 5996 sayılı kanun kapsamında 126 bin TL idari para cezası kesildi.

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