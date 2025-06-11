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Türkiye
AA 11.06.2025 14:28

Kadıköy'de kaza sonrası tartıştığı sürücüyü darbeden zanlı tutuklandı

Kadıköy'de trafik kazası sonrası tartıştığı sürücüyü darbeden ve kesici aletle çevredekilere tehdit eden şüpheli, tutuklandı.

Kadıköy'de kaza sonrası tartıştığı sürücüyü darbeden zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Kadıköy'de, trafikte yaşanan tartışmada elindeki kesici aletle çevredekilere tehditte bulunduğu ve diğer araç sürücüsünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaşanan tartışmada bir kişinin elindeki kesici aletle tehditte bulunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yaptığı çalışmada, tartışmanın iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası çıktığını belirlemişti. Tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli A.G, suç unsuru aletle yakalanmıştı.

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