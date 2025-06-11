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Türkiye
AA 11.06.2025 18:24

THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti

Türk Hava Yolları (THY), mayısta yüzde 81,1 doluluk oranıyla 7,6 milyon yolcu taşıdı. 2025'in ilk 5 aylık trafik sonuçları değerlendirmesine göre THY, toplam 34 milyon yolcuyu misafir etti.

THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin 2025 yılı mayıs ayına ilişkin trafik ve yolcu verileri paylaşıldı.

Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini Mayıs 2024'e göre yüzde 6 artıran THY, toplam 7,6 milyon yolcu taşıdı, yüzde 81,1 doluluk oranına ulaştı.

Mayıs 2025 trafik sonuçlarına göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 80,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 86 olarak gerçekleşti.

Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2024 döneminde 2,5 milyon iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,8 milyon oldu.

Toplam AKK, Mayıs 2024 döneminde 21,3 milyar iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 6 artışla 22,6 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Mayıs 2025'te 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 183,4 bin ton oldu.

THY yılın ilk 5 ayında 34 milyon yolcu taşıdı

2025'in ilk 5 aylık trafik sonuçları değerlendirmesine göre THY, 2024'ün aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 3,7 artırarak toplam 34 milyon yolcuya ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Mayıs 2024 döneminde 12,5 milyon iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 13,6 milyon olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında toplam yolcu doluluk oranı yüzde 81,2 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 83,5 olarak ölçüldü.

Toplam AKK 2024'ün ilk 5 ayında 100 milyarken, 2025'in aynı döneminde yüzde 5,2 artarak 105,2 milyar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024'te 814,6 bin ton iken, 2025'te yüzde 2,7 artarak 836,2 bin tona ulaştı.

THY'nin mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 484 oldu.

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