Türkiye'de 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kara yolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,88 artışla 1 milyon 444 bin 27 oldu. Bu sayının 1 milyon 177 bin 172'sini hasarlı, 266 bin 855'ini ölümlü, yaralanmalı kazalar oluşturdu.

Yıl içinde meydana gelen ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 85,5'i yerleşim yeri içinde, yüzde 14,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2023'te 28,7 milyon iken 2024'te 31,3 milyona yükseldi. Kara yolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2023 yılında 6 bin 548 iken 2024 yılında 6 bin 352 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2023 yılında 22,8 iken 2024 yılında 20,3'e geriledi. Trafik kazalarında 385 bin 117 kişi yaralandı.

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen 266 bin 855 ölümlü, yaralanmalı trafik kazasının 228 bin 120'si yerleşim yeri içinde, 38 bin 735'i yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Ölümlerin yüzde 56,4'ü, yaralanmaların yüzde 80,5'i yerleşim yeri içinde, ölümlerin yüzde 43,6'sı, yaralanmaların yüzde 19,5'i yerleşim yeri dışında oldu.

Söz konusu dönemde meydana gelen ölümlü, yaralanmalı trafik kazaları sonucunda 2 bin 713 kaza yerinde, 3 bin 639 kişi ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Türkiye'de 2024'te bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,9, toplam kaza sayısı yüzde 9,9, ölümlü, yaralanmalı kaza sayısı yüzde 13,5, hasarlı kaza sayısı yüzde 9,1 ve yaralı sayısı yüzde 9,9 artarken, ölü sayısı toplamda yüzde 3 azaldı.

İllere göre ölümlü, yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde, en fazla ölü sayısı 325 ile Ankara'da, en fazla yaralı sayısı 41 bin 414 ile İstanbul'da görülürken, en az ölü sayısı 4 ile Ardahan'da, en az yaralı sayısı ise 331 ile Bayburt'ta gerçekleşti.

Ölenlerin yüzde 48,4'ü sürücüler

Kara yolu ağında geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 48,4'ünü sürücü, yüzde 30,6'sını yolcu, yüzde 21'ini ise yayalar oluşturdu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,2'sinin erkek, yüzde 23,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3'ünün erkek, yüzde 30,7'sinin kadın olduğu görüldü. Son 10 yılda 28 bin 8 sürücü, 20 bin 646 yolcu, 14 bin 108 yaya öldü.

Türkiye'de ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 318 bin 926 kusura bakıldığında, kusurların yüzde 90,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 0,8'inin taşıt, yüzde 0,5'inin yolcu ve yüzde 0,3'ünün yol kaynaklı olduğu belirlendi.

Kusurlar alt başlıklara göre incelendiğinde "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" kusuru toplam 318 bin 926 kusurun 105 bin 802'sini oluşturdu ve en sık görülen kusur oldu. "Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak" kusuru 46 bin 458 ile en sık görülen ikinci kusur olurken, "Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak" 26 bin 487 kusur ile 2024'te en sık görülen üçüncü kusur oldu.

Ölümler kazanın oluş şekline göre incelendiğinde, ilk üç sırada 1295 ölüm ile yayaya çarpma, 1281 ölümle yoldan çıkma ve 1141 ölümle yandan çarpma yer aldı.

Kara yolu ağında meydana gelen 266 bin 855 ölümlü, yaralanmalı kazanın yüzde 65,3'ü gündüz, yüzde 32,6'sı gece ve yüzde 2,1'i alaca karanlıkta gerçekleşti.

Kaza ve sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlü, yaralanmalı kazaların yüzde 51,9'u tek araçlı, yüzde 41,9'u iki araçlı ve yüzde 6,2'si çok araçlı kazalardan oluştu.

Yaralanmaların ise yüzde 53,9'u iki araçlı, yüzde 38,6'sı tek araçlı ve yüzde 7,5'i çok araçlı kazalarda meydana geldi. Ölümlü, yaralanmalı kazaların yüzde 52,8'i iki araçlı, yüzde 41,1'i tek araçlı ve yüzde 6,1'i ise çok araçlı kazalarda yaşandı.

Ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 392 bin 740 taşıtın yüzde 41,8'i otomobil, yüzde 31,5'i motosiklet, yüzde 13,7'si kamyonet, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 2,2'si bisiklet, yüzde 2'si çekici, yüzde 1,8'i otobüs, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 1,2'si bilinmeyen, yüzde 0,8'i traktör, yüzde 0,7'si elektrikli skuter ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı, iş makinesi, ambulans, tren, tramvay, at arabası taşıtlarından oluştu. Son 10 yılda Türkiye'de ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına toplam 3 milyon 116 bin 872 taşıt karıştı.

En çok kaza ağustosta, en az kaza ocakta

Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü, yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 10 ile ağustos oldu. En az kaza ise yüzde 6,1 ile ocakta gerçekleşti.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü, yaralanmalı kazaların yüzde 15,2 ile en fazla cuma günü ve yüzde 13,7 ile en az pazar günü meydana geldiği görüldü.