TRT Haber 21.11.2025 10:06

Türkiye, yılın ilk 10 ayında 47 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk on ayında toplam ziyaretçi sayısının 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayısının ise 47 milyon 252 bin 314 olduğunu açıkladı.

Türkiye, yılın ilk 10 ayında 47 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
[Fotoğraf: AA]

Bakan Ersoy NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizmde yükselişinin istikrarlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Bakan Ersoy'un açıklamasına göre, Türkiye 2025 ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sıradaki yerini korudu. Birleşik Krallık ise üçüncü sırada yer aldı.

Almanya’dan gelen ziyaretçiler yüzde 6,20, Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçiler ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk on ayında toplam ziyaretçi sayısı 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayısı ise 47 milyon 252 bin 314 oldu.

Bakan Ersoy bu ziyaretçilerin yüzde 96,20’sinin kültür, gezi ve tatil amacıyla Türkiye'yi tercih etmesinin Türkiye’nin global turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayarak, "Türkiye, turizm çeşitliliği, hizmet kalitesi ve dünya çapındaki marka değeriyle yükselen bir başarı grafiği çizmeye devam ediyor." dedi.

