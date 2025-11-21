Parçalı Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 21.11.2025 09:43

Kars'ta termometreler eksi 13'ü gördü

Kars'ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, kışın çetin yüzünü erken gösterdi. Sabah erken saatlerde termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gördü.

Kars'ta termometreler eksi 13'ü gördü
[Fotograf: İHA]

Kars'ta sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buz tabakasıyla karşılaştı. Vatandaşlar araçlarını ısıtmak için çalıştırırken, dakikalarca da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğünü ifade eden Emre Kızılboğa, "İş yerimi açmaya gidiyorum, Kars'ta şuan eksi 13 derece soğuk var. Yollar buz tutmuş, araçlarımızın camları buz tuttu, çalıştıramadık` dedi.

Kars'ta termometreler eksi 13'ü gördü

Öte yandan aracının camının buzunu temizleyen vatandaş, ısınmak için aracın içerisine girdi. Aracın içerisinde ısınmaya çalışan vatandaş kameralara yansıdı. Kars'ta soğuktan caddelerdeki su birikintileri buz tutarken, park ve bahçelerde kırağı oluştu. Hava sıcaklığı kentte gece eksi 15 derece, gündüz saatlerinde ise eksi 13 derece olarak ölçüldü. Kentte özellikle geceleri hava sıcaklığı hissedilir derecede düşüyor. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

ETİKETLER
Kars Hava Durumu
Sıradaki Haber
Safranbolu'da tarihi konak küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İstanbul'da akşam polikliniklerinde 2 ayda 586 bin kişi muayene oldu
11:28
Elektrikte tarife limiti düşüyor
11:26
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
11:22
Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 22 yılda 5 katına çıktı
11:21
Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı yüzde 46,2 arttı
11:17
Bakan Kacır: Savunma sanayisindeki kabiliyetimizi dünyaya ispat ettik
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde Türkiye'nin televizyon yayıncılığı tarihine yolculuk
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde Türkiye'nin televizyon yayıncılığı tarihine yolculuk
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ