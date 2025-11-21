Puslu 6.5ºC Ankara
AA 21.11.2025 08:11

Safranbolu'da tarihi konak küle döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden iki itfaiye eri yaralandı.

Safranbolu'da tarihi konak küle döndü
[Fotograf: AA]

Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında konakta bulunan 5'i çocuk 7 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Safranbolu'da tarihi konak küle döndü

Kısa sürede binayı saran alevler, Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında Safranbolu Belediyesi itfaiye erlerinden Yunus Ermiş ve Emrah Kerim Arğa'nın üzerine moloz döküldü.

Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

