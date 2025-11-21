İstanbul'da suç örgütü soruşturmasında 5 tutuklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltına alınan 14 şüphelinin İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, hakimlik tarafından 5 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

14 şüpheli gözaltına alınmıştı

Başsavcılıktan, 17 Kasım'da yapılan açıklamada, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.

Müşteki C.A'nın iddialarına ilişkin, elebaşılığı Karaduman'ın yaptığı suç örgütüne yönelik tespitler sonucunda Karaduman'ın ve bazı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilere ait dijital materyallere ve soruşturmaya konu evraka el konulduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, "örgütlü tefecilik", "yağma", "tehdit" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına konu olan mal varlıklarına el konulduğuna dikkati çekilerek, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulanmıştı.