Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı kapsamında, Yemen'de COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla ateşkes ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "İçinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü dönemde tüm taraflara ateşkese uymaları yönünde çağrıda bulunuyor ve mezkur salgına karşı verilen mücadeleyi zaafa uğratacak eylemlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.