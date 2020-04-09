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Türkiye, Yemen'de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı kapsamında, Yemen'de COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla ateşkes ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, "İçinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü dönemde tüm taraflara ateşkese uymaları yönünde çağrıda bulunuyor ve mezkur salgına karşı verilen mücadeleyi zaafa uğratacak eylemlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Yemen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ateşkesSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 22:25
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