Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak
Ankara'nın bazı caddelerin üst kollarında geçici süreyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Kumrular, Milli Müdafaa ve Gençlik caddeleri ile Necatibey Caddesi'nin üst kotlarında gece saat 00.00 ile 03.00 arasında su kesintisi uygulanacak.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Çankaya ilçesi Milli Müdafaa Caddesi'nde gerçekleştirilen metro inşaatından kaynaklanan deplase çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
Kesintiden Kumrular, Milli Müdafaa ve Gençlik caddeleri ile Necatibey Caddesi'nin üst kotları etkilenecek.
Etiketler: su kesintisi ankaraSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 21:40
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