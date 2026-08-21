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Türkiye
AA 21.08.2026 11:14

Türkiye temmuzda şiddetli hava olaylarıyla mücadele etti: 78 afet

Türkiye genelinde temmuzda büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere 78 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi.

Türkiye temmuzda şiddetli hava olaylarıyla mücadele etti: 78 afet

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Temmuz Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlenen bilgilere göre geçen ay yurt genelinde farklı türlerde meteorolojik afetler yaşandı.

Temmuzda 35 şiddetli yağış ve sel, 18 fırtına, 14 dolu, 6 yıldırım düşmesi, 3 heyelan, 1 hortum ve 1 orman yangını olmak üzere toplam 78 meteorolojik karakterli doğal afet kayıtlara geçti.

Buna göre, temmuzda meydana gelen meteorolojik afetlerin yaklaşık yüzde 45'ini şiddetli yağış ve sel olayları oluşturdu.

Şiddetli yağış ve selin ardından en fazla görülen meteorolojik afet 18 olayla fırtına olurken bunu 14 olayla dolu takip etti.

Aynı dönemde 6 yıldırım düşmesi ve 3 heyelan meydana gelirken 1 hortum ve 1 orman yangını kaydedildi.

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