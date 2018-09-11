Türkiye Libya'daki terör saldırısını kınadı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumu'na dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'nın istikrar ve refahı bakımından anahtar konuma sahip bu kuruma yönelik olarak gerçekleştirilen söz konusu terör eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadesi yer aldı.

Terör saldırısında ölen ve yaralananlar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Libya Hükümeti ile kardeş Libya halkına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA