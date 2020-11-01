İzmir Depreminde Türkiye bir kez daha tek yürek oldu.

Yurdun dört bir yanından bölgeye yardımlar gönderiliyor. Yardımlardan biri de 9 yıl önce depremi yaşamış Van'dan gitti.

Edremit Belediyesi'nce giyim ve gıda malzemelerinden oluşan koliler hazırlandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yardımlarla ilgili "Daha önce deprem yaşamış bir il olarak İzmir'i en iyi anlayan kardeşleriyiz. Buradan onlara rahmet dileklerimizi, geçmiş olsun dileklerimizi tekraren söylüyoruz. Allah bir an önce bu afetin hasarlarını giderir inşallah" açıklamasını yaptı.

İlk yardım tırı, dualar eşliğinde İzmir'e uğurlandı.

Van'lı depremzededen anlamlı hediye

Anlamlı bir yardım da Van depreminde enkaz altından kurtulan İlyas İşler'den geldi.

9 yıl önceki depremde yardımseverlerden gelen battaniyeyi İzmir'e gönderdi.

"Duygularımı bir mektuba yazdım. İzmir'e gönderiyorum ve acınızı paylaşıyorum"

Konyaspor da İzmir için bir destek mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından "Yanındayız İzmir" etiketiyle Başakşehir karşılaşmasındaki futbolcuların isimlerinin yerine İzmir'in ilçeleri yazıldı.