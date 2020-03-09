Deprem kendini unutturmuyor. Topraklarının yüzde 92’si fay hattında yer alan Türkiye, yeni yılın ilk aylarında yine depremlerle sarsıldı. Ocak ve şubat ayında 10 bin 800 deprem kayıtlara geçti.

Sivrice depreminde 41 kayıp verildi

Türkiye’de 2020’de meydana gelen en büyük depremin merkez üssü Elazığ-Sivrice’ydi. 24 Ocak günü saat 20.55’te meydana gelen depremin büyüklüğü 6,8 olarak ölçüldü. Elazığ gibi Malatya’da da yıkımlara neden olan depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

Ocak ayında yürekleri ağızlara getiren depremlerden biri de 22 Ocak’ta Manisa-Akhisar’da yaşandı. Depremin büyüklüğü 5,4’tü. Neyse ki o depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Ocak ayının son büyük depremi ise Marmaris açıklarında 30 Ocak’ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki sarsıntıydı. Akdeniz’deki depremin yıkıma yol açmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

2020 Ocak ayında kaydedilen depremlerin sayısı, bir önceki yılın aynı döneminin yaklaşık üç katı oldu. Ocak ayı boyunca 5 bin 108 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 58’i 4,0 ve üstü büyüklüğe sahipti. 2019 Ocak ayında ise toplam bin 762 deprem yaşanmıştı.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Van’da 10 kişi hayatını kaybetti

Şubat ayında meydana gelen en büyük deprem 5,2 büyüklüğündeydi. 18 Şubat’taki depremin merkez üssü Manisa- Kırkağaç’tı. Depremde herhangi bir can kaybı ya da yıkım yaşanmadı.

Şubat ayının son günlerinde Türkiye’nin doğusu, merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan depremi hayli şiddetli hissetti. 23 Şubat’taki deprem, Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkımlara yol açtı. Bu depremde 10 kişi hayatını kaybetti.

Şubat ayında Türkiye’de 31’i 4,0 ve üzerinde olmak üzere 5 bin 692 deprem meydana geldi. Kayıtlara göre 2019’un aynı döneminde meydana gelen depremlerin sayısı bin 829’du.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Sigortalılık oranı yüzde 55

Yaşanan acı tecrübeler, Türkiye’de zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemini de bir kez daha gösterdi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası ülkemizde 2000’den bu yana uygulanıyor. Türkiye genelinde 2020 yılı mart ayı itibarıyla sigortalılık oranı yüzde 54,90.

2020’de depremden en fazla etkilenen Elazığ’da sigortalılık oranı yüzde 45,10. Malatya’da yüzde 44,30’da kaldı. 2020’de deprem kaynaklı ölümlerin meydana geldiği bir diğer kent olan Van’da ise konutların yüzde 50,50’sinin sigortası bulunuyor.

