'Türkiye Huzur Güven' uygulamasında bin 361 aranan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 10 bin 254 noktada yapılan "Türkiye Huzur Güven" uygulamasında bin 361 aranan şahsın yakalandığını, 59 iş yerinin kapatıldığını açıkladı.
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