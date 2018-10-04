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'Türkiye Huzur Güven' uygulamasında bin 361 aranan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 10 bin 254 noktada yapılan "Türkiye Huzur Güven" uygulamasında bin 361 aranan şahsın yakalandığını, 59 iş yerinin kapatıldığını açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:00





