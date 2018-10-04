Trabzon Araklı'da fabrika yangını

Trabzon'un Araklı ilçesi Küçükdere mevkiinde bulunan süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada bugün sabah saat 08.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın fabrikanın çatısını sardı.

Yangını fark eden işçiler hemen fabrikaya boşaltarak dışarı çıkarken, kısa süre yangın fabrikanın üst katında zarara yol açtı.

Trabzon Büyükşehir, Sürmene ve Of Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yoğun bir duman tabakası bölgeyi kapladı.

Yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

"En büyük tesellimiz can kaybının olmaması"

Çıkan yangınla ilgili bilgi veren fabrikanın sahibi Hüseyin Tüysüzoğlu, yangının sabah saatlerinde çıktığını belirterek, “Sabah saatlerinde üzücü bir olay yaşadık. Buna da şükür ediyoruz. Mesaiye başlayalı 5-10 dakika olmuştu. Çoğu alanımız hijyene kapalı olduğu için müdahale edemedik. Alarmlar devreye geç girdi. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA