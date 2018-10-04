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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı öğrenci alımı yapacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, “Seni bekliyoruz ve bu yolculuğa sen de katıl” sloganıyla Deniz Harp Okulu 3 ve 4’üncü sınıflarına öğrenci alımına ilişkin video hazırladı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan videoda, kara, hava, deniz ve denizaltında yapılan tatbikatlardan görüntülere yer verildi.

Aday öğrencileri "Seni bekliyoruz ve bu yolculuğa sen de katıl" sloganıyla çağıran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, öğrencilere, milli ve yerli teknoloji altyapısıyla yurt dışı ve yurt içi merkezli eğitimler verecek.

Başvurular, 1-19 Kasım tarihlerinde "www.msb.gov.tr" adresinden ve e-Devlet'ten yapılabilecek.

Aday öğrenciler, alım şartlarına yine aynı adresten ulaşabilecek.

Kaynak: AA

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