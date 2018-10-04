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Yıkım ekipleri Adnan Oktar'ın villasında

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler bölgeye hareket etti.

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Yıkım ekipleri Adnan Oktarın villasında

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Oktar grubuna ait Kandilli'deki yapıların kaçak olduğunu belirlemesi üzerine aldığı yıkım kararının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. 

Villa ile çevresindeki 23 kaçak yapı ve içindekilerin devredildiği TMSF'nin 1 Ekim'de başlattığı taşınma işlemleri sabah saatlerinde de devam etti. Eşyalar kamyonlara yüklenirken, çok sayıda polis, belediye ekibi ve iş makinesi de Kandilli'ye geldi.

169 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz'da başlatılan operasyonlar sonucunda, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanmıştı.

23 yapı için yıkım kararı alınmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü 25 Temmuz 2018 tarihinde gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, burada 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine yıkım kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

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