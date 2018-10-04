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Aracıyla silah kaçakçılığı yaparken yakalandı

Ankara'da il dışından aracıyla getirdiği kaçak silahları üçüncü kişilere sattığı belirlenen şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Aracıyla silah kaçakçılığı yaparken yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından aracıyla getirdiği kaçak silahları üçüncü kişilere sattığı belirlenen A.Y'yi takibe aldı.

Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin otomobili ve evinde yapılan aramalarda 8 tabanca, bir uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve şarjörler ile çeşitli silah aksesuarları ele geçirildi.

A.Y'nin, şehir dışından getirerek aracının bagajında yaptırdığı özel bölmeye sakladığı silahları üçüncü kişilere sattığı tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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