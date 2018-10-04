  • 04 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.075
    EURO 6.98
  • BIST 97187.87
    ALTIN 233.44
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Karşıyaka'da hafif ticari aracın kamyona ve refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine seyreden Muzaffer Özbay (38) idaresindeki hafif ticari araç, Soğukkuyu Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Muzaffer Özbay yaralandı. Aynı araçtaki Hayrettin Özbay (46) ise bulunduğu yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Hayrettin Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER