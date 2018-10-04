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Kocaeli'de asayiş uygulaması: Aranan 16 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de 875 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerler denetlendi.

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Kocaelide asayiş uygulaması: Aranan 16 şüpheli yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" kapsamında, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamada, araçlar durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüphelilerin üzerleri arandı.

İki narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı operasyonda, 5 bin 36 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, bazı suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, 108 araç arandı, 6 araç sürücüsüne 2 bin 774 lira ceza kesildi, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan bir kişiye 3 bin 382 lira idari para cezası uygulandı.

Av bayilerinin de denetlediği uygulamada, satışı yapılan av malzemelerinin yönetmeliklere uygun olup olmadıkları kontrol edildi.

Kent genelinde huzur ve güveni tesis etmek üzere uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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